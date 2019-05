Kim van Sparrentak, eurokandidaat GroenLinks, voert campagne in thuisstad Middelburg

Vandaag gaat ze in Middelburg langs de deuren om te vragen wat Zeeuwen belangrijk vinden in Europa.

Woensdagavond is ze aanwezig bij het klimaatcollege dat GroenLinks-lijsttrekker Bas Eickhout geeft bij het University College Roosevelt in Middelburg (voormalig stadhuis, 19.30 uur). Vrijdag 17 mei bezoekt ze een les maatschappijleer op haar oude school in Middelburg, Nehalennia. Daarbij zal ook de rol van het Europees Parlement aan bod komen en de rol van een Europarlementariër.