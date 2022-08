Kievitenlaan zorgt voor spanningen in Veere

Medewerker nog vast na steekpar­tij in Vlissingse kebabzaak

VLISSINGEN - Een 33-jarige Vlissinger is woensdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in een kebabzaak aan de Smallekade in zijn woonplaats. Een medewerker van de eetgelegenheid is aangehouden en zat donderdag nog vast voor verhoor.

