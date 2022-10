Kevin kan weer rustig slapen: Beer is veilig teruggevonden

Sinds woensdag was Kevin Hassing zijn knuffelbeer kwijt. Hij was die dag in Middelburg bij De Drvkkery voor de opening van de Kinderboekenweek. De vermissing deed hem veel verdriet, want Beer had hij 38 jaar geleden gekregen van zijn inmiddels overleden tante en sindsdien waren ze onafscheidelijk. Daarom deed Hassing een oproep op Facebook om te helpen Beer terug te vinden.

Tussen de was

En dat is gelukt. ,,Hij is gevonden in Vlissingen, bij de wasserette van het hotel. Ik ben als een kind zo blij en ga hem vrijdag ophalen. Heel erg bedankt voor het delen, dankzij social media is hij terecht gekomen!!!”, schrijft Kevin Hassing op Facebook. Hassing verbleef in een hotel in Middelburg en Beer is kennelijk tussen de was verzeild geraakt en bij de wasserij teruggevonden.

De vinder heeft hem een foto gestuurd om te laten zien dat het goed gaat met Beer. Hij schrijft erbij: ,,Hij heeft het erg naar zijn zin en zit in een luxe-dilemma. Hij twijfelt of hij met de McLaren of met de Porsche een rondje moet gaan rijden.” Op de foto zit beer tussen twee speelgoedauto’s.

Volledig scherm Beer is gevonden bij een wasserij in Vlissingen. © Schermafbeelding Facebook