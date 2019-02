Keukenbrand in woning Scheldestraat Vlissingen

VIDEO Brand bij uitvaartbe­drijf Oost-Sou­burg: ‘Alles is in één keer weg, het hele huis heeft brandscha­de’

5 februari OOST-SOUBURG - De brand die vanmiddag woedde in een woning aan de Wittezeestraat in Oost-Souburg heeft veel schade veroorzaakt. In het huis woont Dorien Blom met haar man en drie kinderen. Ze runt er ook, samen met haar moeder Liesbeth, een uitvaartbedrijf.