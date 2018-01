Keukenbrand in grillroom Vlissingen

Nieuwe roman van Hans IJkel uit Middelburg: Passie voor de inheemsen van Patagonia

12:36 MIDDELBURG - Hij voelt zich thuis in Zuid-Amerika, vooral tussen de inheemse bevolking in het uiterste zuiden. In zijn tweede roman Patagonia probeert Johan Guillaume (pseudoniem van Hans IJkel) het vertekende beeld van een onderontwikkeld volk te corrigeren. Noem ze vooral geen indianen, waarschuwt Hans IJkel. ,,Dat is beledigend."