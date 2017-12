Kerstwens voor Michel: 'Ik hoop dat je op een goede plek bent terechtgekomen'

MIDDELBURG - De glazen kerstbal is gevuld met gouden sterretjes. En in goud staat erop geschreven: Michel you are a star. ,,Ik wil laten zien dat je je verdriet niet hoeft weg te stoppen'', zegt Sari de Groot. ,,Hij heeft in het leven gestaan, ook al was dat maar 24 jaar.''