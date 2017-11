Kerststadje aan de boulevard

Achttien maanden geleden lag ze drie dagen in coma op de intensive care in het ziekenhuis in Goes. Door een heftige allergische reactie tijdens haar operatie aan borstkanker raakte ze in shock. Een zeldzame complicatie. ,,Het was kantje boord", weet ze. In dezelfde periode moest Jan tot vier keer toe aan zijn voet geopereerd worden. ,,Het was een zware tijd", beaamt hij. Toen drie weken geleden het nieuws kwam dat er geen spoor van kanker meer te vinden was bij Sjaan, begon Jan meteen met de opbouw van het stadje. ,,Ik was zó gelukkig."