Kerstoproep Zeeuwse verpleeghuizen heeft effect

Middelbur­ger vrijgespro­ken van uitkerings­frau­de

21 december MIDDELBURG - De 69-jarige Middelburger A. de B. die verdacht werd van uitkeringsfraude is maandag vanwege gebrek aan overtuiging door de rechtbank in Middelburg vrijgesproken. Er was een taakstaf van 240 uur geëist, waarvan de helft voorwaardelijk, omdat hij een verkeerd adres had opgegeven.