Kerstmarkt met kunst, cultuur en duurzame producten in de Grote Kerk in Veere

Veertien jaar geleden was de laatste kerstmarkt in de Grote Kerk. „Ik heb de markt toen georganiseerd voor de middenstanders in Veere”, zegt Koole. „Daarna hielden we in januari ook nog antiek- en curiosamarkten, maar we moesten aan heel veel regels voldoen. Moeilijk, moeilijk. En er lag toen sneeuw waardoor de kerstmarkt een tegenvallend aantal bezoekers trok. Daarna zijn we weer verder gegaan met de populaire Dickensmarkt, die ik ook zo’n twintig jaar heb gedaan.” Naast beheerder van de Grote Kerk is Koole gids bij Museum Veere en sinds drie jaar uitbater van Dé Zeeuwse bakker.