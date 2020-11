Kerstbomen verbrand na waarschuwing van ‘gereformeerde gelovige’

Onrust onder chauffeurs deeltaxi's over reorganisa­tie door daling aantal ritten

27 november MIDDELBURG - Onder chauffeurs van deeltaxi’s op Walcheren is onrust ontstaan over een reorganisatie bij vervoersbedrijf Munkchof. Veel minder Walchenaren maken door de coronabeperkingen gebruik van deeltaxi's om van deur naar deur gebracht te worden. De chauffeurs krijgen nu de keuze: in Dordrecht gaan werken of uren inleveren.