Kerst is de mooiste tijd van het jaar

Sneeuw of geen sneeuw: in Brugge is tussen 25 november en 8 januari het echte kerstgevoel te vinden tijdens het evenement Wintergloed. Vanuit Vlissingen rij je er met de auto in nog geen anderhalf uur naartoe. Maar er is ook een rechtstreekse bus vanuit Breskens.