Kerkschip blijft in Vlissingse Binnenhaven tot de wind gaat liggen

Abt Abibos, overste Elisabed en zuster Nino meldden vrijdagmorgen nog dat ze zaterdag rond de middag de Vlissingse haven wilden verlaten. Op de laatste dag van februari, omdat hun kerkschip Elia II van het Vlissingse gemeentebestuur tot 1 maart in de haven mocht blijven. ,,Maar de weersvoorspelling is veranderd. De windkracht loopt op tot 6 a 7. Dat is te hard voor ons schip, dat met de kapel achterop en het kruis voorop redelijk wat wind vangt", verklaart de abt.