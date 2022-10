Kerk wordt gezondheidscentrum: rechter verwerpt bezwaar van buurman

Een bewoner van de Koningstraat uitte bij de rechter zorgen over de parkeerdruk in zijn buurt. Ook omdat in de buurt - op de plek van de bouwput - nog een appartementencomplex wordt gebouwd. Maar beide projecten krijgen eigen garages en er is volgens de gemeente voldoende parkeerruimte in de omgeving, zoals op het Molenwater. Ook de rechter vond dat parkeren geen reden is om het plan tegen te houden.