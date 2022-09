Kennismaking met ‘Vlissingse’ vluchtelingen tijdens Burendag raakt bezoekers en zet aan tot hulpvaardigheid

De één benutte graag de kans om zaterdag op Nationale Burendag een kijkje te nemen in de onbekende noodopvang in de Marinekazerne, een tweede wilde weten waar een kennis als medewerker van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) werkte, een derde kwam kijken of hij als vrijwilliger van dienst kon zijn en weer een ander kwam vooral om te ervaren of Vlissingers zich kunnen vinden in het asielbeleid. De meeste bezoekers hadden de indruk dat de huisvesting in de Marinekazerne een stuk mensvriendelijker is dan elders in den lande, Ter Apel voorop. En velen waren aangenaam verrast dat veel asielzoekers in de Vlissingse opvang hopen zich snel nuttig te kunnen maken in de Nederlandse maatschappij.