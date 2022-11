Keiharde kritiek Vlissingse oppositie op (ontbrekende) zorg - en hulpverlening aan hulpbehoevenden

Voor het eerst in elf jaar weer requiem van Verdi in Zeeland

Een megaproductie met ruim tweehonderd koorleden en muzikanten op een podium, dat staat het publiek zaterdag te wachten in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Op die dag is het requiem van Verdi voor het eerst sinds elf jaar weer in Zeeland te bewonderen.

4 november