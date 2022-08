Kasteel van Batavia vecht sluiting aan. ‘Er zou niet op coronaregels gecontroleerd worden’

D moet de te onbekende kant van Domburg meer belichten

DOMBURG - De bijzondere mensen en kleine juweeltjes van Domburg vastleggen. Niet online maar in een mooi vormgegeven magazine, zo zegt Petri Verbrugge. Als voorbeeld wijst ze naar het verhaal over Anne Moggré die elke dag zwemt in de Noordzee, ‘zomer en winter’ of een oude luikvastzetter, die mooi gefotografeerd is. Er wordt ook niet geschroomd buiten de grenzen van Domburg te kijken, zodat ook imker Dancker Bijleveld geportretteerd kan worden die op het landgoed van Terra Maris (Oostkapelle) bijen houdt en honing wint.

5 augustus