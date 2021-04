Kapiteinsstoel uit 1621 met stadswapen van Middelburg vertelt maritiem verhaal in vernieuwd muZEEum

Het Zeeuws maritiem muZEEum krijgt een bijzondere, vier eeuwen oude kapiteinsstoel in bruikleen. Een zetel die een verhaal vertelt uit de glorietijd van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC). De toren op de stoelleuning is die in het wapen van Middelburg en het jaartal op de stoelpoten (16 op de ene en 21 op de andere ‘voorpoot’) zou naar het oprichtingsjaar van de WIC kunnen verwijzen, meldt huidig eigenaar Jean-Marie van Isacker.

Van Isacker, taxateur in ruste en voormalig adviseur van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, kocht de stoel dertien, veertien jaar terug op een veiling in Amsterdam. Hij trachtte naderhand nog bij de handelaar van wie hij het meubel verwierf, te weten te komen wie daarvoor eigenaar van het meubel was. Van Isacker: ,,Die kon dat niet meer achterhalen. We weten dus niets zeker en kunnen niets uitsluiten. Maar er was destijds een schip Middelburgh, het zou kunnen dat de stoel voor de kapitein van dat schip is gemaakt.”