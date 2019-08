Kangoeroe in Manteling blijkt ontsnapt uit campingweide

Video Vlissingen zingt massaal mee: je hoort het tot in Breskens

15:37 VLISSINGEN - ,,Nee je hoeft niet naar huis vannacht!” De hit van Marco Borsato schalt zaterdagavond uit duizenden kelen over het Bellamyplein in Vlissingen. En inderdaad: al die mensen staan hier nog wel even. Er zijn immers nog achtendertig liedjes te gaan.