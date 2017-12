Kamperen in winkelstraat: ‘Eens maar nooit weer’

MIDDELBURG - Kim Himpens (24) uit Vlissingen nam vanochtend de gratis GoPro camera van buitensportwinkel Bever in ontvangst. Sinds donderdag bivakkeerde ze in een tentje voor de winkel. Ook twee neven en een vriendin brachten de nacht door in de Middelburgse winkelstraat Langeviele. ,,Het ging vooral om de uitdaging.”

Terwijl één van de kampeerders zijn campingspullen al nagenoeg had opgeruimd, ritste Micha Platte zijn tent open. ,,Goedemorgen”, zei ze slaperig. Pak ‘m beet een uur later – rond 9.45 uur – opende Bever de nieuwe vestiging in Middelburg. De eerste klant kreeg een camera gratis, de tweede betaalde tien euro en elke volgende klant een tientje meer.

Sinds donderdag bivakkeren Walchenaren Dante en Julius Brom, Micha Platte en Kim Himpens in tenten voor de buitensportwinkel. Later voegden een aantal fanatiekelingen zich bij het gezelschap. ,,Het ging me niet alleen om de GoPro”, meende Himpens, nadat ze het object gekregen had. ,,We wilden de uitdaging voltooien.”

Om 6.00 uur kregen de kampeerders een bittere pil te verwerken. Bever startte met de opbouw van de decoraties voor de winkel. De tenten moesten worden verplaatst. Om de ‘pijn’ te verzachten deelden winkelmedewerkers later in de ochtend koffie, thee en bolussen uit.

Verschillende nieuwsgierige voorbijgangers namen een kijkje. ‘Hebben jullie het koud gehad’, was de meeste gestelde vraag. ,,Ik sliep heel de nacht”, vertelde Himpens later. ,,De kou went. Ik was erg moe.”

Thomas Meeuwse (15) uit Vlissingen en Cobus de Jonge (15) uit Middelburg settelden zich gisteren in de winkelstraat. De twee vrienden zaten voor de opening vermoeid op een stoel tegenover de winkel. ,,We hebben al een rondje gefietst om warm te worden”, vertelt Meeuwse.

De vader van de Vlissinger reageerde trots op de prestatie. ,,Knap dat jullie het volhielden. Ik dacht gisteren dat ik jullie over anderhalf uur alweer kon ophalen.” Het tweetal, nummer negen en tien in de rij, dacht geen moment aan opgeven. ,,Het viel mee met de kou”, vertelde De Jonge. ,,Maar we hebben nauwelijks geslapen”, zuchtte Meeuwse. ,,We kregen gezelschap van veel dronken mensen.” Desondanks hadden ze geen spijt. ,,De GoPro was het waard, maar ik doe het nooit weer”, stelde de Vlissinger. ,,Misschien in de zomer”, lachte De Jonge.