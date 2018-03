Kamervragen over eigen bijdrage woon-werkvervoer

In januari trok Sanderse in deze krant aan de bel. Omdat zijn salaris nét boven de norm is gaat hij in één klap van 14 cent eigen bijdrage naar 49 cent. Dat betekent voor hem dat hij niet 30 euro per week kwijt is om op zijn werk in Goes te komen, maar 90 euro. Daardoor komt zijn hoop op zelfstandig wonen in gevaar omdat hij naast deze hoge eigen bijdrage ook te maken heeft met veel andere extra kosten door zijn handicap. Het UWV heeft gekeken of Sanderse te helpen is, maar dat lukt niet. De instantie is gebonden aan wettelijke regels.