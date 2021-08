Kamer vol met posters van Madonna, U2 en Johnny Depp

Ze is naar eigen zeggen ‘heel blij’ dat ze in Vlissingen is opgegroeid. Claudia, tegenwoordig woonachtig in Goes, koestert de periode die ze doorbracht op haar geboortegrond. ,,De stad heeft mij gevormd met haar ‘recht voor zijn raap’ mentaliteit, en de ‘rauwe’ arbeiderscultuur. Tegenwoordig is het er anders, maar het rauwe karakter zal er altijd blijven.” Een bezige bij, zo omschrijft Claudia haarzelf. Iets wat al in haar kinderjaren tot uiting kwam. ,,Ik was altijd bezig, wat dat betreft is er niets veranderd”, zegt ze met een lach. ,,In huis kon ik me goed vermaken met Lego en op latere leeftijd was ik veel bezig met creatieve hobby’s zoals tekenen, origami en sieraden maken van rubber. Samen met mijn vriendin verkocht ik die creaties op braderieën. Ook was ik vroeger gek op Bobbi & Kate spulletjes, o.a. van die grote potloden en notitieboekjes. En ik spaarde gummen. De creatieve hobby’s beoefen ik nog steeds en ook de verzameling gummen is nog altijd in tact. Bijzonder dat een levenslange ‘passie’ al als kind tot uiting kan komen.”