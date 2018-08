Juwelier Piet Minderhoud let op de snoeren, de krullen en de stukken

Minderhoud heeft zich met zijn gelijknamige juwelierszaak in Westkapelle gespecialiseerd in streeksieraden. Hij houdt nauwkeurig bij hoeveel dames er nog in Zeeuwse dracht lopen. ,,Er zijn er nog zeventien in Walcherse en dertien in Arnemuidse dracht. Die zijn bijna allemaal klant hier.''