Juvent voert actie maar staakt niet op 2 september

Jeugdzorgmedewerkers uit het hele land reizen die dag af naar Den Haag. Ook die van Juvent en Intervence. Ruud Stevens, bestuurder van Juvent, laat weten liever te willen spreken van een ‘actiedag’. Een aantal medewerkers zal gaan, maar niet al het werk zal stilliggen. ,,Dat is gewoon niet mogelijk", zegt hij. ,,Er zijn cliënten die nou eenmaal hulp nodig hebben. Die willen wij hier niet te dupe van laten zijn. We vinden het goed dat de problemen op zo‘n dag onder de aandacht komen. Hier in Zeeland merken wij dat er een tekort is aan medewerkers en dat de werkdruk erg hoog ligt. Daarom zullen wij medewerking verlenen aan collega's die naar Den Haag willen gaan. Dan proberen wij hun werk anders in te plannen.”

De staking is door de FNV en CNV in het leven geroepen nadat ze er niet uitkwamen met het ministerie van Volksgezondheid. Over 2019 heeft de minister eenmalig 420 miljoen euro toegekend. In 2020 en 2021 komt daar eenmalig 300 miljoen bij. Dit is volgens FNV-bestuurder Maaike van der Aar Jeugdzorg niet genoeg. ,,Om de tekorten op te kunnen vullen hebben we structureel 750 miljoen euro nodig", zegt ze. ,,Daarnaast nog 200 miljoen euro om in de werknemers te kunnen investeren.”