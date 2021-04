Justitie wil Middelburger ‘plukken’ voor 1,3 miljoen euro

Inwoners Nieuwland bang voor nieuwe desillusie bij inspraak over bedrijven­ter­rein

12 april MIDDELBURG - Inwoners van Nieuw- en Sint Joosland mogen al jaren meepraten over het plan voor een bedrijventerrein naast hun dorp. ,,Maar tot nu toe was dat een wassen neus", oordeelt de Werkgroep Trekdijk. ,,En als we vanaf nu niet over meer belangrijke dingen mogen meepraten, dreigt het vervolg ook een desillusie te worden.”