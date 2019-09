Justitie onderzoekt rol van moeder en zoon bij overval Hrieps

VLISSINGEN - De 54-jarige vrouw uit Goes, die deze week is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de overval rond muziekfestival Hrieps, is de moeder van één van de andere drie verdachten. Ze is net als het drietal in beperkingen vastgezet en mag dus alleen contact hebben met haar advocaat.