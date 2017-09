Justitie: geen straf voor Vlissinger die tijdens drugs-psychose fiets roofde

Bedreiging vanuit Torentijd door Middelburger

14:20 IDDELBURG - Vanuit de Penitentiaire Inrichting Torentijd belde een Middelburger naar zijn ex en bedreigde haar. De 22-jarige Middelburger D. de B. had echter niet in de gaten dat het gesprek werd opgenomen en dat de Middelburgse rechters vrijdag woord voor woord terug konden lezen wat hij allemaal tegen haar zei. Het was niet de enige keer dat hij haar bedreigde. Ook zou hij haar meerdere keren hebben mishandeld en de deur van haar woning vernield.