Justitie eist ton boete en taakstraf na dodelijke val uitzendkracht in Arnemuiden

City of Dance gaat door en begint met kaartver­koop: ‘Freddy Moreira en Famke Louise staan in de startblok­ken’

12 februari MIDDELBURG - De artiesten hadden al toegezegd voor vorig jaar, en de plannen voor het festival liggen er ook nog. Wie al kaartjes had voor City of Dance kan ze gewoon gebruiken. Wie ze niet heeft maar wel zin heeft in een paar dagen muziek en dansen medio juli, kan vanaf zaterdag alsnog zijn slag slaan.