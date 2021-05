Justitie eist 15 maanden cel tegen zwaar verslaafde Vlissinger

Het ging niet goed met C. die avond van de 7e februari dit jaar. Hij had zich volgegoten met ‘als het maar alcohol was’, was nog danig onder invloed van de diverse drugs die hij daags daarvoor tot zich had genomen en had nog maar eens een fles lachgas besteld bij de plaatselijke drugsdealer/lachgasleverancier. Ze spraken af in de Bloemenlaan in Vlissingen.