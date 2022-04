Julianabad houdt vertrouwen in tweede jaar: ‘Eerst nieuwe toezichthouder en dan hopen op een mooie zomer’

De samenwerking tussen Stichting Behoud Julianabad en Zwemschool Goes is na één seizoen onverwacht alweer beëindigd. Beide partijen konden het niet eens worden over een nieuwe overeenkomst. Die was nodig in verband met de sterk gestegen gasprijzen, waardoor alle zwembaden hun kosten sterk zien stijgen. Maar door het vertrek van Zwemschool Goes zit het Julianabad ook zonder toezichthouder en zonder toeziochthouder met de juiste diploma’s kan er niet gezwommen worden.