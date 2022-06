Jubileumeditie zonder ‘motor’ achter Motorrit voor de Molukken: ‘Ik hoop dat Wilfred van boven meegeniet’

Foutje met Spaanse vergunning: bijzonder schilderij nu niet te zien in Oostkerk

MIDDELBURG - Het bijzondere schilderij dat deze zomer te zien zou zijn in de Oostkerk in Middelburg, mag Spanje niet uit door een fout met de exportvergunning. De kans is volgens directeur Leo Hannewijk erg klein dat het alsnog lukt om het doek op tijd hier te krijgen.

8 juni