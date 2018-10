Joyce wil bankjes aan het Jaagpad terug

Maar Joyce Ramgatie betreurt dat. De Middelburgse is - met vele andere wandelaars - boos, omdat ze niet meer van het uitzicht vanaf de bankjes over het kanaal kan genieten. Er komt één bankje op een andere plek, heeft de provincie beloofd. Maar dat vindt Joyce niet genoeg. Ze overweegt nog of ze een handtekeningenactie begint.

Uitzicht

Joyce loopt er bijna dagelijks. Alleen of samen met haar partner Fred Irving. Bevlogen vertelt ze over het mooie uitzicht naar Vlissingen en Middelburg. Tijdens het gesprek wordt ze regelmatig toegeroepen door langskomende fietsers. Ze kennen haar allemaal. Joyce Ramgatie is een betrokken burger; ze houdt van de stad.

Daarom zit de kwestie haar ook zo hoog. Want sinds de afvalbakken weg zijn, ligt er meer vuil langs het pad en in het gras. Ze vindt regelmatig blikjes en stukgegooide glazen flessen op de betonnen trap. Onkruid tiert welig tussen de stenen van de uitlaat van het gemaal.

Ramgatie is erbij als in juni de bankjes worden weggehaald. Medewerkers van de provincie repareren eerst de gevaarlijke scheuren in het fietspad met repen groengekleurd asfalt. Een paar dagen later halen ze twee bankjes en twee afvalbakken langs het Jaagpad weg. Ze begrijpt van de werklieden dat de zitelementen weg moeten vanwege bezuinigingen.

Picknicktafel

Als ze de provincie belt, krijgt ze te horen dat de bankjes weg moesten omdat er brandvlekken op zaten. En dat er een picknicktafel voor in de plaats komt. Als Joyce nu toch wil zitten, moet ze dat maar op het betonnen trapje doen.

Een woordvoerster van de Provincie Zeeland licht toe dat de drie bankjes en de bijbehorende afvalbakken vooral weg moesten vanwege de overlast van hangjongeren. Eén van de bankjes is zodanig vernield dat het niet hersteld kan worden. De andere twee zouden worden teruggeplaatst.

Maar één bank staat inmiddels in Zeeuws-Vlaanderen, langs de N253 bij Oostburg. De bedoeling is dat de tweede bank op een zichtbare plek wordt teruggeplaatst. Overleg over de definitieve plek is vooralsnog niet ingepland. De volledig vernielde bank stond bij de Binnenkeersluis in Vlissingen en daarvoor komt dus geen nieuwe.

Fietsbeugels

Aan de overkant van het kanaal staat wel een bank met afvalbak en de provincie bekijkt nog of daar fietsbeugels bij worden geplaatst. Dit zal niet voor begin volgend jaar zijn.