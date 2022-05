Josje is de nieuwe directeur van de Grote Kerk in Veere: ‘Dit is echt wat ik wil’

Dat Wolfert van Borsele, de stadhouder die in de vijftiende eeuw regeerde over Veere, nu weer rondloopt in de Grote Kerk, is haar idee. ,,Ik had in NRC gelezen over een kunstenaar die historische figuren tot leven wekte", vertelt Stoel. ,,Toen de gerestaureerde beelden van het stadhuis een plekje kregen in de Grote Kerk wilde ik er iets aan toevoegen. Dat is een app geworden die bezoekers kunnen downloaden. Je kunt nu met Wolfert als gids door de kerk wandelen en op verschillende plekken vertelt hij een verhaal. Dat is een mooie manier om de geschiedenis dichtbij te brengen."