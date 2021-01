Jos en Bram vieren vakantie in Afrika. Zij wel, maar de Zeeuwse zomertortels hebben het zwaar

NISSE / WESTKAPELLE - Corona? Britse variant? Jos en Bram trekken zich er niks van aan en vieren gewoon vakantie in Afrika. Net als ieder jaar. Ze vertrokken, apart van elkaar, uit Westkapelle en Nisse om te overwinteren. Jos zit in Mali. Waar Bram uithangt, weten we pas in mei. Tegen die tijd komen de Zeeuwse zomertortels weer op Walcheren aan en hebben ze bijzondere bagage bij zich. Want wat de bedreigde beestjes niet weten, is dat alles wat ze doen nauwkeurig wordt vastgelegd.