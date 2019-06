Joodse herdenking in Vlissingen doet velen goed

De Vlissingse loco-burgemeester Albert Vader memoreerde dat herdenken bij het Joodse monument nodig is en blijft. ,,We moeten alert blijven in een tijd waarin het antisemitisme weer groeit.” Die woorden werden door alle toehoorders - onder wie langer of korter stilstaande toevallig passerende fietsers en wandelaars - onderschreven. Maar het was enkele jaren terug niet de belangrijkste reden voor Jacques de Hond om het monument te realiseren.