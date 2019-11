Joodse gemeenschap leeft op dankzij herbouwde synagoge

Vlissingse Angelique is 'logistiek manager’ voor de weg­geef-groep op Facebook

20:57 VLISSINGEN - Alweer een uitdeelkastje in de Vlissingse wijk Bossenburgh. Het ‘free little pantry’-boodschappenkastje even verderop is alweer een tijd opgedoekt. Ten onder gegaan aan te weinig donaties en teveel snaaiers die het kastje leegroofden. Naast de voordeur van Angelique Paulusse staat nu een blauwe kast met ik-geef-weg-artikelen. Ze werpt zich op als ‘logistiek manager’ voor de weggeefhoek Ik Geef Weg-Vlissingen en Omstreken op Facebook.