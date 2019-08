Jongeren redden persoon uit zee in Groede

De jongeren zagen op het strand van Groede dat iemand zich uitkleedde, het water inliep en in de problemen kwam. Twee van de jongeren gingen daarop de zee in, de derde belde 112. De KNRM uit Cadzand rukte uit. De omstanders hadden de persoon intussen al uit het water gekregen en droegen het slachtoffer over aan ambulancepersoneel. Over de toestand van de drenkeling is niks bekend.