Jongeren kunnen anoniem mes inleveren in Goes, Middelburg en Terneuzen: ‘Nu heb je de kans’

Koudekerke zet in op tweede zonnepark met 10.000 panelen

6 oktober KOUDEKERKE - Een tweede zonnepark moet ervoor zorgen dat in 2024 of 2025 het stroomgebruik van alle huishoudens van Koudekerke is gedekt. De leden van Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek zijn akkoord met het plan om langs de rondweg achter industrieterrein Karreveld een park aan te leggen met zo’n 10.000 panelen.