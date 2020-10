Jongens op scooter in bezit van gestolen sleutels en tien zakjes wiet

Agenten zagen rond 00.15 uur twee jongens rijden op een scooter over de Segeersweg in Middelburg. De jongens kregen een stopteken, maar bleven toch doorrijden. De agenten konden een eindje verderop naast de scooter gaan rijden. Opnieuw werd de bestuurder gevraagd om te stoppen, wat hij toen deed.

De bestuurder van de scooter, een 16-jarige Middelburger, bleek geen rijbewijs te hebben. Hiervoor, en voor het negeren van een stopteken, heeft de politie een proces-verbaal opgemaakt.

Bij het legen van zijn zakken op verzoek van de politie kwam een sleutelbos met een autosleutel tevoorschijn uit de zak van de 16-jarige verdachte. Uit onderzoek bleek dat de sleutelbos waarschijnlijk gestolen was. De jongen is aangehouden en naar een politiecellencomplex gebracht. De sleutelbos zal onderzocht worden om te zien of deze inderdaad als gestolen is opgegeven.

De bijrijder moest ook zijn zakken legen. Hij bleek tien gripzakjes met wiet bij zich te hebben. De wiet is in beslag genomen door de politie en zal worden vernietigd. De 17-jarige jongen is uitgenodigd om op het bureau te komen voor verhoor, op een later tijdstip.

Ook moest de bestuurder een speekseltest doen. In zijn speeksel werd THC gevonden, de werkzame stof in hasj en wiet. Een GGD-arts zou naar het bureau komen om zijn bloed af te nemen, maar de jongen weigerde mee te werken aan dit onderzoek. Hij is een rijverbod opgelegd van vierentwintig uur.

De 16-jarige Middelburger zit nog vast in het politiecellencomplex. Vandaag zal hij verder verhoord worden.