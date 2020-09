Jongens botsen met gestolen scooter op personenauto en vluchten in Vlissingen

Video Gaas op de gevel van het op één na mooiste gebouw van Nederland: lelijk of acceptabel?

4 september MIDDELBURG - Is het té lelijk? Of moet je daar maar aan wennen omdat het veilig is? Hoe dan ook, het stuk gaas dat voor de balustrade van het monumentale stadhuis van Middelburg is gezet, zit er niet voor niets. ,,Het gebouw heeft ondersteuning nodig.”