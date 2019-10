Jongens (14) bedreigen man in Vlissingen

VIDEO Henk Wildeboer maakte bevrijding Vlissingen mee: ‘Ik heb echt 75 jaar van mijn vrijheid genoten’

26 oktober VLISSINGEN - Het grootste eerbetoon zit soms in de kleinste woorden. Henk Wildeboer maakte in 1944 de bevrijding van Vlissingen mee. Bij de herdenking ervan, zaterdag in de Sint Jacobskerk, uitte hij zijn bewondering voor de moed van de bevrijders met een kleine maar alleszeggende zin: ,,Ik heb echt 75 jaar van mijn vrijheid genoten.”