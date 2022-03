Jongen van 12 jaar vermist in Middelburg

monnikenwerk Wat hebben vluchtelin­gen nodig?

Iedereen die in projecten zit om hulp te bieden aan de grenzen van Oekraïne, daarvoor goederen inzamelt of benefietconcerten organiseert is bezig, bezig, bezig. Actie overal. In Sint-Maartensdijk zijn al meer dan honderd Oekraïners opgevangen en als het aan het particulier initiatief ligt van ondernemers met contacten én familie in Oekraïne is daar plaats voor nog veel meer mensen.

26 maart