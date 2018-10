Jongen in elkaar geslagen door groep in Vlissingen

Toen agenten ter plaatse kwamen renden de betrokkenen alle kanten op. Een 16-jarige Vlissinger kon worden aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiecel. Een tweede betrokkene, een 17-jarige jongen uit Oost-Souburg, is later opgepakt terwijl hij achterop een scooter zat die op de Nieuwe Zuidbeekseweg reed. Ook hij is in een cel gezet.