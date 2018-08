Jongen graaft kuil van bijna drie meter diep in Vlissings Badstrand

Voormalig Scheldeter­rein meer vervuild met duizend­knoop dan met asbest

8:00 VLISSINGEN - De hoeveelheid asbest in de bodem van het voormalige Scheldeterrein tussen Paul Kruger- en De Willem Ruysstraat in Vlissingen viel mee. De vervuiling met Japanse duizendknoop was ernstiger.