Jongen (17) zwaargewond na steekpartij in Oost-Souburg, vier minderjarigen aangehouden

update Brand in Middelburg­se berging, vrouw loopt ernstige brandwon­den op

MIDDELBURG - Aan de Diamant in Middelburg is gisteravond brand geweest. Kort daarna troffen agenten een vrouw met brandwonden aan op de Segeersweg in Middelburg. Beide zaken houden verband met elkaar, concludeert de politie.

1 juli