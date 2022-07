Jongen (17) zwaargewond door steekincident in Oost-Souburg, vier minderjarige verdachten aangehouden

Gaaischie­ters schieten op gaaien net als hun vaders, opa's en overgroot­va­ders

DOMBURG - Mijn vader deed het, mijn grootvader en zijn vader, zo zegt David Wisse als hem gevraagd wordt waarom hij gaaischieter is. Hij is dan ook trots dat hij die traditie voort kan zetten. En dat voor de 46e keer. ,,Zo lang doe ik het al.” De belangrijkste reden om deel te nemen is het samen zijn, zo vervolgt hij en wijst deze vrijdagochtend naar alle mannen uit Domburg of met een Domburgs verleden die zich verzamelden bij de Hoge Hil.

