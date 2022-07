Jongen (17) aangehouden voor schietpartij Vlissingen

Het incident vond plaats in de Vrijgang, pal achter woonzorgcentrum Scheldehof. Het slachtoffer kwam daar oog in oog te staan met drie jongens, van wie er één een vuurwapen in zijn hand had. De 15-jarige jongen rende weg, maar werd tijdens zijn vlucht beschoten. Met een wond aan zijn been en schreeuwend van de pijn bereikte het slachtoffer de Vlamingstraat, een paar meter verderop. De jongen kon daar met hulp in de ambulance stappen, waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht.