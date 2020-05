Jongen (17) aangehouden voor op de grond duwen handhaver in Oost-Souburg

Meisje ernstig gewond bij ongeval met paard in Vrouwenpol­der

4 mei VROUWENPOLDER - Bij een ongeluk op de Rijkebuurtweg nabij manege De Eendracht in Vrouwenpolder is vanmiddag rond 13.15 uur een meisje ernstig gewond geraakt nadat ze met een paard in de sloot belandde. Naast de ambulance is ook de politie en brandweer ter plaatse. Ook is inmiddels een traumahelikopter geland. De weg is afgesloten.