Jongen (16) vermist; voor het laatst gezien in Oost-Souburg

Culifair beste Veerse vrijwilli­gers­ini­ti­a­tief

17 december DOMBURG - Culifair is het beste Veerse Vrijwilligersinitiatief 2019-2020. Tijdens dat jaarlijkse evenement in Koudekerke kunnen jong en oud samen eten. Een jury had vier initiatieven voorgedragen. Naast Culifair waren dat Museum Veere, TrekkerTrek Aagtekerke en de Kustmarathon. Het publiek dat dinsdagavond verzameld was in het gemeentehuis in Domburg gaf vervolgens Culifair de meeste stemmen.