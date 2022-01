Jongen (15) zwaargewond na steekpartij in Middelburg

Ineke brandt een kaarsje voor Tutu: ‘Om het licht vast te houden dat hij uitstraal­de’

MIDDELBURG - ,,Om het licht vast te houden dat hij uitstraalde.” Daarom steekt Ineke Los vrijdag in de Nieuwe Kerk in Middelburg een kaarsje op voor de overleden Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu. ,,Hij was altijd in verbinding met de ander, en daarin een voorbeeld voor mij.”

31 december