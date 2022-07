Jongen (15) raakt gewond bij schietpartij in centrum Vlissingen, dader(s) nog voortvluchtig

De tiener werd geraakt aan zijn been, maar hij wist nog wel naar de Vlamingstraat te lopen. Daar stapte hij ondersteund door hulpverleners in de ambulance. Volgens de politie is hij aanspreekbaar.

Het incident gebeurde rond 15.00 uur in de omgeving van zorgcentrum Scheldehof op het Scheldekwartier. De jongen liep in de Vrijgang, achter het centrum, met een vriend richting de kermis aan de Jan Weugkade. De tiener kwam oog in oog te staan met een groepje van drie jongens, waarvan één een vuurwapen in zijn handen had. Hij probeerde nog te vluchten, maar werd tijdens het wegrennen getroffen in zijn been. Er zouden één of meerdere schoten zijn gelost. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. Mogelijk ging er aan het schieten een ruzie vooraf.